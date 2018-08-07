В Венесуэле с начала года инфляция превысила 10600%

В июле инфляция составила 125%. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

По его словам, ежедневная инфляция в стране составляет 2,7%, а в годовом исчислении - 82766%. При этом он отметил, что именно инфляция является причиной протестов на улицах Венесуэлы.

Никакими зарплатами и их повышением нельзя сдержать эту гиперинфляцию, - добавил Гусман.

Напомним, согласно прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь миллионов процентов к концу года.

Как сообщал УРА-Информ, в Венесуэле после покушения на президента Николаса Мадуро задержали 11 журналистов. Как сообщает в понедельник, 6 августа, Национальный профсоюз работников венесуэльских средств массовой информации, представители СМИ были необоснованно задержаны,. Еще несколько человек избили или ограбили.