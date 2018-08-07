В Украине тают золотовалютные резервы

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По предварительной оценке на 1 августа, международные резервы Украины составили 17,748 млрд долларов.

За июль сумма резервов сократились более чем на один процент. Основной причиной сокращения стали выплаты по государственному долгу в иностранной валюте.

На выплату процентов и погашение государственного и гарантированного госдолга в иностранной валюте было направлено 321,5 млн долларов. В частности, 231,6 млн долларов пошло на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа.

Также на объем резервов повлияли действия НБУ на межбанке. В частности, за прошедший месяц чистая продажа валюты Нацбанком составила почти 64,5 млн долларов.

Как сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования.