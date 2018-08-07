В Украине растут продажи бывших в употреблении автомобилей

При этом первую регистрацию в Украине прошли 16,5 тысяч легковых автомобилей, в том числе бывших в эксплуатации – 9,8 тысяч штук. Таким образом, доля импортированных возрастных авто на первичном рынке продолжает увеличиваться и составила уже более 59%.

Такие данные в понедельник, 6 августа, опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По данным ведомства, для рынка поддержанных автомобилей это новый рекорд, предыдущий был поставлен месяцем ранее, когда доля машин, бывших в эксплуатации, в первичных регистрациях достигла показателя в 58%.

При этом самыми популярными среди ввезенных машин были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1 566 единиц, что в 3,6 раза больше количества реализованных в июле новых автомобилей этой же марки.

Вторую строку рейтинга занимает Renault с результатом 1 399 подержанных автомобилей, что почти вдвое больше объема реализации новых Рено.

Третий результат у Škoda - 951 авто с пробегом, такой показатель на 89% превзошел количество первичных регистраций автомобилей марки Skoda в том же месяце.

Б/у Ford нашли в Украине 626 владельцев, что в два раза больше июльского объема реализации новых легковых Фордов.

Замыкает пятерку лидеров месяца Nissan – 519 поддержанных автомобилей обзавелись украинской пропиской (на 12% больше, чем новых авто этой марки).

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Украине за первые четыре месяца текущего год первичные регистрации подержанных легковых автомобилей выросли на 85%. По сравнению с тем же периодом прошлого года регистрация составила 25,2 тысяч единиц.