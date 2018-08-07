12:32 07.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В оккупированном Крыму на аукционе продают лес по три гривни за гектар

На территории оккупированного Крыма, российские чиновники выставили на продажу почти три тысячи гектаров лесных угодий.

В оккупированном Крыму на аукционе продают лес по три гривни за гектар

Об этом сообщает Gazeta.ua.

На торгах будут продавать право на аренду сроком на 49 лет.

Плата за аренду составит всего 86,44 рублей или 43 грн в год, а сбор за отстрел животных - 5400 рублей или 2200 грн.

Начальная цена лота - 5 млн. 486 тыс. 44 рубля (2 млн 243 тыс грн).

На территории лесных угодий живут 10 особей благородного оленя, 19 европейских косуль, 11 куниц, 9 кабанов и 6 барсуков.

Этих животных оккупанты обозначили как "охотничий ресурс", то есть их разрешено убивать.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Российской Федерации подписал закон, согласно которому вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами в Крыму. Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства России, принятом по результатам аукциона на право пользования участками недр. В частности, закон предусматривает, что с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и другими официальными органами Украины до аннексии Крыма, признаются недействительными.


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