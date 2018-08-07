В Киеве подорожали хлеб, алкоголь и масло

В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 10,1%. Такие данные в понедельник, 6 август, опубликовала Государственная служба статистики.

По данным ведомства подорожали также масло сливочное - на 4,1%, молоко - на 3,5%, масло подсолнечное - на 1,3%, макаронные изделия - на 5,3%.

Вместе с тем сахар и яйца подешевели на 4,9% и 9,4% соответственно.

Алкоголь и сигареты в среднем подорожали на 9,4%.

При этом эксперты прогнозируют осенью очередное подорожание алкогольной продукции.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что рост цен на водочные напитки - экономически обоснован и обусловлен просмотром МРЦ.

По словам глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина, в идеале, повышение МРЦ должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки.

А в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк действительно были повышены: на 20% - с 105,80 гривен до 126,96 гривен за 1 литр 100% спирта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на сегодняшний день цены на все виды мясной продукции в стране подорожали как минимум на три процента. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Согласно опубликованной информации, только мясо курицы в Украине продолжает сохранять ценовой баланс на уровне 88 гривен за килограмм. Однако, цены на другие мясные продукты существенно поднялись.