20:32 07.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина не имеет другого пути, как следовать плану действий BEPS, - Рожкова

На сегодняшний день Украине не имеет иного пути, кроме как следовать плану действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Украина не имеет другого пути, как следовать плану действий BEPS, - Рожкова

Исторически украинский бизнес структурировался в низконалоговых юрисдикциях, в частности, из-за экономической и политической нестабильности и высокой налоговой нагрузки. Такое мнение во вторник, 7 августа, в интервью "Интефакс-Украина" высказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

По ее словам, в настоящее время необходимо найти подход к работе с "тихими гаванями".

Сегодня, когда мировой тренд развернулся, необходимо им воспользоваться. В одиночку бороться тяжело, вместе с миром - проще, - пояснила она, добавив, что важно позаботиться и о комфорте для бизнеса. По ее словам, есть три важных условия, которые способствуют уплате налогов на настоящей родине бизнеса.

Это - понятная и приемлемая нагрузка, качественное администрирование, а также простота уплаты налогов, чтобы все осуществлялось в электронной форме, а не год необходимо собирать все чеки и бумажки, затем полгода их заполнять, нанимать аудитора для проверки заполненного, сдавать это и затем еще полгода отвечать на письма и запросы налоговой. Упрощение системы налогообложения - это еще один мировой тренд, поскольку исчезают все лазейки, когда можно чем-то манипулировать, - рассказала Рожкова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ приветствует подписание Украиной конвенции MLI- Многосторонней конвенции по выполнению мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

После ратификации конвенции Верховной радой Украина сможет выполнить два из четырех пунктов минимального стандарта плана действий BEPS.


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