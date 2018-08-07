17:50 07.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина не будет прекращать грузовое железнодорожное сообщение с Россией

В Министерстве инфраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Украина не будет прекращать грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии "Интерфакс-Украина".

Касательно грузового сообщения есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Омелян заявил, что Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.


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