Украина не будет прекращать грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии "Интерфакс-Украина".

Касательно грузового сообщения есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в ее бюджет, но и с международным законодательством, в частности, с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной торговой организации.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Омелян заявил, что Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.