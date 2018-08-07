17:14 07.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цены на бензин в Украине растут из-за доллара

Бензин и дизельное топливо в Украине дорожают из-за роста курса валют.

Цены на бензин в Украине растут из-за доллара

Об этом сообщили аналитики "Консалтинговой группы А-95".

По их расчетам, когда доллар дорожает на одну гривню, цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек влечет за собой поднятие цен в пределах 65 копеек за литр. 

Как отмечают эксперты, около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту. Акциз на нефтепродукты установлен в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая.

Отмечается, что в случае стабилизации курса гривни цены на топливо прекратят рост и могут вернуться к изначальным отметкам.

Как сообщал "УРА-Информ", налитики составили рейтинг стран мира по уровню цен на бензин, на первом месте которого оказалась Венесуэла, где за литр бензина надо заплатить всего 0,01 доллара. На втором месте - Иран с ценой 0,28 долларов, а на третьем - Кувейт 0,35 доллара.

Самый дорогой бензин оказался в Гонконге, где литр бензина стоит 2,10 долларов. В Нидерландах литер топлива продают по 1,93 долларов за литр, а в Норвегии - 2,02 долларов.


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