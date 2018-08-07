Трамп пригрозил последствиями ведения бизнеса с Ираном

По его словам, любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет иметь дел с Соединенными Штатами Америки. Об этом он написал во вторник, 7 августа, в своем Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, что санкции против Ирана официально введены в действие, и они "самые кусачие" за все время. Кроме того, американский лидер анонсировал, что в ноябре санкции станут еще более жесткими.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о ведении "психологической войны" США против Ирана. Он подчеркнул, что несмотря на возобновление санкций США, власти Ирана будут придерживаться ядерного соглашения и будут продолжать выполнение взятых на себя обязательств.

Как сообщал УРА-Информ, накануне президент Соединенных Штатов америки Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Восстановление пройдет в два этапа и первый уже начнется с 7 августа и ограничит покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, сталью, углем, графитом и алюминием.