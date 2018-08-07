США требуют от Индонезии компенсаций на 350 млн долларов по импортному спору

Об этом сообщает агентство информационное Reuters.

Как отмечается, и Соединенные Штаты Америки и Новая Зеландия в прошлом году выиграли спор по ограничениям на импорт индонезийских продуктов. Речь идет о винограде, сухофруктах, говядины и мяса птицы.

Оказалось, что через некоторое время Индонезия не выполнила предписаний ВТО об санкциях. Тогда Штаты заявили, что будут ежегодно увеличивать сумму претензий к Индонезии, так как экономика этой страны "продолжает расширяться".

В то же время глава министерства внешней торговли Индонезии Оке Нурван заявил, что страна выполнила предписания ВТО. Кроме того, в Джакарте следят за заявлениями США по компенсациям.

Стоит добавить, что в данное время Индонезии предоставляют льготные тарифы на экспорт в размере 2 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Администрация Трампа планирует начать расследование по вопросу о том, вредит ли национальной безопасности США импорт урана. Этот шаг может повлечь за собой введение пошлин на ввоз этого металла из-за границы.