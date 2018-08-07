12:17 07.08.2018 | Экономика | Новости
100200731:labazovych

США требуют от Индонезии компенсаций на 350 млн долларов по импортному спору

Американское правительство попросило Всемирную торговую организацию утвердить введение ограничения в отношении Индонезии после победы в торговом споре в 2017 году, стоившем Вашингтону 350 млн долларов.

США требуют от Индонезии компенсаций на 350 млн долларов по импортному спору

Об этом сообщает агентство информационное Reuters.

Как отмечается, и Соединенные Штаты Америки и Новая Зеландия в прошлом году выиграли спор по ограничениям на импорт индонезийских продуктов. Речь идет о винограде, сухофруктах, говядины и мяса птицы.

Оказалось, что через некоторое время Индонезия не выполнила предписаний ВТО об санкциях. Тогда Штаты заявили, что будут ежегодно увеличивать сумму претензий к Индонезии, так как экономика этой страны "продолжает расширяться".

В то же время глава министерства внешней торговли Индонезии Оке Нурван заявил, что страна выполнила предписания ВТО. Кроме того, в Джакарте следят за заявлениями США по компенсациям.

Стоит добавить, что в данное время Индонезии предоставляют льготные тарифы на экспорт в размере 2 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Администрация Трампа планирует начать расследование по вопросу о том, вредит ли национальной безопасности США импорт урана. Этот шаг может повлечь за собой введение пошлин на ввоз этого металла из-за границы.


Поделиться
Читайте также:

  • "Трамп требует прекратить "охоту на ведьм", направленную против него и его предвыборного штаба. Это не удивительно: спецпрокурор Мюллер подобрался к нему угрожающе близко", - пишет журналистка немецкого издания Tageszeitung Доротеа Хан.

  • Правительство Украины до конца года подасть во Всемирную торговую организацию (ВТО) четвертый иск против Российской Федерации. Такое заявление на экономическом форуме в Киеве заявила замглавы Министерства экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

  • В результате сильных подземных толчков на стратовулкане Ринджани заблокированны, по меньшей мерне, 560 альпинистов
 
Газпром стал меньше качать газа в Европу через Украину Наличный доллар во вторник снизился до 27,32 гривен Украинка Старикова выиграла "серебро" на чемпионате Европы - ФОТО В Виннице столкнулись три грузовика, погиб иностранец - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив