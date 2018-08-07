22:59 07.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НКРЭКУ подняла тарифы на поставки электроэнергии

Национальная комиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила увеличение в 2018 году тарифов на распределение и поставки электроэнергии.

НКРЭКУ подняла тарифы на поставки электроэнергии

Соответствующее решение было принято во вторник, 7 июля, на заседании регулятора в связи с увеличением фонда оплаты труда облэнерго.

Так, например, тариф Киевоблэнерго на распределение электроэнергии для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) с 1 октября 2018 года вырастет на 4,82% - до 20,23 гривен за МВт-ч, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) – на 7,59% - до 163,91 гривен за МВт-ч.

В целом регулятор пересмотрел тарифы для 35 энергопоставляющих компаний, что позволит обеспечить средний рост зарплат для сотрудников облэнерго почти на 10%.

В то же время, в НКРЭКУ утверждают, что увеличение тарифов не повлияет на стоимость электроэнергии для населения, однако приведет к росту тарифов для не бытовых потребителей на 0,5-1% с 1 октября этого года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, электроэнергия для промышленности уже дорожала в марте на 2,1-9,1%.


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