НБУ перечислил в госбюджет всю сумму прибыли

Сегодня НБУ перечислил в бюджет всю сумму прибыли регулятора в 44,6 миллиардов гривен за 2017 год. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте НБУ, оплачен последний транш части прибыли к распределению 2017 года, который подлежал перечислению в государственный бюджет Украины на 2018 год.

Таким образом, в настоящее время полностью перечислена вся запланированная сумма, - заверили в центробанке, добавив, что прибыль НБУ за 2017 года была перечислена траншами по графику, согласованному с Министерством финансов Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле совет Национального банка утвердил перечисление в госбюджет прибыли регулятора за 2017 год на сумму 44,6 миллиардов гривен.