НБУ намерен купить зарядные станции для электромобилей на 238,7 тысяч гривен

Общая сумма закупки определена в сумму 238,7 тысяч гривен. Как сказано в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro во вторник, 7 августа, объявлен тендер на закупку двух зарядных станций для электрических транспортных средств и услуги по их установке.

Согласно тендерной документации, место поставки товаров - Киев, улица Пуховская, 7а и Институтская, 9.

Период уточнений установлен до 3 августа; период обжалования условий - до 9 августа.

Конечный срок подачи заявок - 13 августа, а начало аукциона - 14 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ объявил тендер на закупку трех электрических транспортных средств марки Hyundai Ioniq Electric (или эквивалент) 2018 года выпуска.