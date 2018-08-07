22:32 07.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ намерен купить зарядные станции для электромобилей на 238,7 тысяч гривен

Национальный банк объявил тендер на закупку зарядных станций для электромобилей.

НБУ намерен купить зарядные станции для электромобилей на 238,7 тысяч гривен

Общая сумма закупки определена в сумму 238,7 тысяч гривен. Как сказано в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro во вторник, 7 августа, объявлен тендер на закупку двух зарядных станций для электрических транспортных средств и услуги по их установке.

Согласно тендерной документации, место поставки товаров - Киев, улица Пуховская, 7а и Институтская, 9.

Период уточнений установлен до 3 августа; период обжалования условий - до 9 августа.

Конечный срок подачи заявок - 13 августа, а начало аукциона - 14 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ объявил тендер на закупку трех электрических транспортных средств марки Hyundai Ioniq Electric (или эквивалент) 2018 года выпуска.


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