Нацбанк изменил правила проведения аудита банка

В частности, регулятор с 1 октября вводит порядок отклонения аудиторской фирмы от проведения аудита банка. Как сообщила во вторник, 7 августа, пресс-служба НБУ, согласно закону "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", право НБУ на ведение реестра аудиторских фирм, осуществляющих внешний аудит банков, отменяется.

Вместо этого регулятор получил право отклонять выбранную банком для проведения внешнего аудита аудиторскую фирму или отстранять аудиторскую фирму, которая проводит внешний аудит банка.

Во исполнение закона Нацбанк утвердил положение о порядке отклонения (отстранения) НБУ аудиторской фирмы, выбранной банком для проведения внешнего аудита.

Таким образом, Положением об отклонении определяются:

порядок информирования банком НБУ о выбранной для проведения внешнего аудита аудиторской фирме (после проведения конкурса по отбору аудиторской фирмы);

основания принятия Нацбанком решения об отклонении (отстранение) выбранной банком аудиторской фирмы;

порядок принятия НБУ решения об отклонении или отстранении аудиторской фирмы (решение принимает комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, созданный в Национальном банке);

порядок информирования Нацбанком и Органа общественного надзора за аудиторской деятельностью, который создается в соответствии с законом об аудите, о принятом нацрегулятором решении об отклонении (отстранении) аудиторской фирмы.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от других валют.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 августа вступили в силу изменения в расчет официального курса гривны к доллару.