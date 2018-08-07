12:54 07.08.2018 | Экономика | Новости
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Германия заявила о начале строительства "Северного потока-2"

В конце июля в Германии началось закладка первых труб газопровода "Северный поток-2".

Германия заявила о начале строительства

Об этом заявил финансовый директор европейского партнера "Газпрома" Uniper Кристофер Дельбрюк.

В свою очередь европейские СМИ сообщают, что вторую нить Северного потока построят несмотря на возражения Дании. Датский профильный министр сам предложил варианты обхода датских экономических зон. Так что проект не остановят.

Кроме того, по его словам, возможность обхода датской экономической морской зоны предусматривалась проектом, поэтому никаких сложностей не будет.

Ранее член совета управляющих австрийской OMV Манфред Лейтнер сообщил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" по альтернативному маршруту не приведет к изменению общей стоимости проекта.

Как сообщал "УРА-Информ", российская газовая компания "Газпром" с шестого августа сократила поставки газа в Европу через Украину. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов Европы. Согласно заявке на транспортировку по Украине, через ужгородский коридор должны прокачать за сегодняшний день, 7 августа, 127 млн куб. м, что на 14 процентов ниже, чем факт прокачки понедельника. Тогда цифра составляла 147 млн куб. м.


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