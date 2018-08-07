12:02 07.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Газпром стал меньше качать газа в Европу через Украину

Российская газовая компания "Газпром" с шестого августа сократил поставки газа в Европу через Украину.

Газпром стал меньше качать газа в Европу через Украину

Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов Европы, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно заявке на транспортировку по Украине, через ужгородский коридор должны прокачать за сегодняшний день, 7 августа, 127 млн куб. м, что на 14 процентов ниже, чем факт прокачки понедельника. Тогда цифра составляла 147 млн куб. м.

Кроме того, в понедельник поставки газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" снизились на 12 процентов - до 77 млн куб. м с 88 млн куб. м в воскресенье.

Как сообщал "УРА-Информ", газопровод "Северный поток-2" может привести к разрушительной агрессии Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Польский премьер отметил, что транзит газа в обход Польши, Беларуси и Украины может привести к применению Росйською Федерацией более агрессивной политики в отношении Украины. Власти Польши обещают замедлить реализацию "Северного потока-2", однако им нужна поддержка других государств.


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