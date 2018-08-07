12:55 07.08.2018 | Экономика | Новости
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Евростат опубликовал цены на газ и электроэнергию в странах ЕС - ФОТО

Цены на электроэнергию и газ в ЕС могут изменяться в зависимости от ряда условий спроса и предложения.

Евростат опубликовал цены на газ и электроэнергию в странах ЕС - ФОТО

В частности, учитывая геополитическую ситуацию, на цену влияет национальный энергетический баланс, сетевые расходы и погодные условия. Такие данные, во вторник, 7 августа, опубликовал статистическое бюро Евросоюза. При этом ведомства впервые публикует цены на электроэнергию и природный газ по странам Европейского союза, сделав расчет средневзвешенной цены, которая отражает общее потребление домашних хозяйств".

Так, среди 24 государств-членов, которые смогли представить данные, цены на электроэнергию за киловатт-час, оплачиваемый домашними хозяйствами, варьировались от 10 евроцентов в Болгарии до 28 в Бельгии. В подавляющем большинстве стран цена была от 10 до 20 центов за киловатт-час.

Цена за киловатт-час бытового газа (в тысяче кубов европейского газа примерно 9,5 - 10 МВт*час.), как правило, ниже, чем цена на бытовую электроэнергию, и в 2017 году она колебалась от 3 центов в Румынии до 12 - в Швеции.

При этом в большинстве из 21 государства-члена, которые смогли представить данные, цена была ниже восьми центов за киловатт-час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 августа "Укртрансгаз" закачивает и отпускает газ по новым повышенным тарифам.


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