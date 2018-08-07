Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб на 35%

В связи с чем хлеб может подорожать на протяжении года до следующей жатвы на четверть, а с учетом новых корректив стоит ожидать роста цен на хлеб до следующего урожая на 30-35%.

Такое мнение высказал во вторник, 7 августа, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич. По его словам, в некоторых областях дожди не прекращаются уже целый месяц, больше 30 дней никто не выходил в поле. Это больше, чем период жатвы, – пояснил он, добавив, что чрезмерная влажность в результате дождей приводит к массовым заболеваниям, прорастанию, гниению и другим вредным факторам, которые уменьшают валовое производство и качество зерна.

В свою очередь эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Петр Лахай поддержал своего коллегу, добавив, что влажном зерне активно развиваются грибковые микроорганизмы, выделяются микотоксины, и зерно становится непригодным даже для корма животных.

Вместе с тем глава правления "Киевхлеба" Владимир Череда не связывает рост цен с погодными явлениями. По его словам, цена на зерно и муку растет ежегодно, независимо от урожая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала года в столице поднялись цены на определенный перечень социальных продуктов питания. В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 10,1%. Такие данные в понедельник, 6 август, опубликовала Государственная служба статистики. По данным ведомства подорожали также масло сливочное - на 4,1%, молоко - на 3,5%, масло подсолнечное - на 1,3%, макаронные изделия - на 5,3%.