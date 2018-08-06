В Украине выросли тарифы на хранение газа в ПХГ

Как сообщает пресс-служба компании, в соответствии с Постановлением НКРЭКУ от 19 июня 2018 года № 480 новые тарифы без НДС составят:

- на закачку природного газа в ПХГ - 0,172 гривен за тысячу кубометров в сутки, тогда как до этого тариф составлял 32,9 гривен за тысячу кубометров в сутки;

- на хранение - 64,4 гривен за тысячу кубометров в сутки, тогда как ранее тариф составлял 46,2 гривен за тысячу кубометров в сутки;

- на отбор - 67,1 гривен за тысячу кубометров в суткив сутки, тогда как до того тариф составлял 32,9 гривен за тысячу кубометров в сутки.

Эти же тарифы будут применяться и на услугу "таможенный склад", - пояснили в ведомстве, добавив, что изменение тарифов проведено в соответствии с новой Методикой определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) газа в газохранилищах, в которых применяется режим регулируемого доступа.

Кроме того, как отметили в компании, предварительные тарифы действовали с 2013 года, а с тех пор структура тарифа существенно изменилась: выросли цены, особенно на природный газ для производственно-технологических потребностей, изменились макроэкономические показатели - официальный курс гривны, минимальная заработная плата, цены на энергоносители и тому подобное.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НКРЭКУ повысила тарифы на хранение и отбор газа из хранилищ “Укртрансгаза”.