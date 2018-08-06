11:34 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Нацбанке назвали приоритеты в модернизации СЭП

В Национальном банке Украины назвали приоритеты в модернизации Системы электронных платежей.

В Нацбанке назвали приоритеты в модернизации СЭП

По данным ведомства на данный момент через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины, тогда как через корреспондентские счета, открытые банками в других банках - 3% таких переводов. Как сообщила в понедельник, 6 августа, пресс-служба регулятора, в конце прошлого года произошла модернизация СЭП, а также было внедрено в промышленную эксплуатацию третье поколение системы, направленное на развитие и совершенствование сервисов и ИТ-инфраструктуры как для внутренних задач НБУ, так и прежде всего для тех услуг, которые Национальный банк предоставляет банковскому сообществу Украины.

На сегодняшний день продолжается работа над дальнейшим развитием системы, в частности, говорится о переводе СЭП на современные международные стандарты обмена финансовыми сообщениями и внедрения новых инновационных инструментов безналичного перевода средств. В первую очередь, речь идет о внедрении стандартов IBAN и ISO 20022, которые предусматривают современный технологический инструментарий (XML), сквозную обработку платежей, новые функциональные возможности, гармонизацию системы с европейскими и международными платежными инфраструктурами, директивами и стандартами", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди приоритетов модернизации СЭП:

внедрение моментальных платежей;

создание основы для круглосуточной работы системы в формате 24/7;

коренное обновление системы криптографической защиты информации Национального банка;

расширение функциональности и информационной составляющей сообщений.

Все эти новшества значительно повысят скорость, качество и надежность проведения платежей, безопасность и конфиденциальность финансовой информации, а также будут способствовать интеграции Украины в европейское платежное пространство, свободному движению капиталов и иностранных инвестиций, - пояснили в пресс-службе НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины внес изменения в тарифы на организационные услуги и другие виды услуг, которые осуществляются центральным банком.


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