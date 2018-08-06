12:51 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200658:roman_z

В МинАПК улучшили прогноз по урожаю пшеницы

В этом году в Украине соберут 24 миллиона тонн пшеницы, из них 13 миллионов тонн составит урожай продовольственных сортов.

В МинАПК улучшили прогноз по урожаю пшеницы

Такие прогнозы озвучило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Как написал на своей странице в Фейсбук и.о. заместителя министра Максим Мартынюк, накануне ведомство получило оперативную информацию из регионов о текущем урожая пшеницы и его продовольственной составляющей.

Чиновник отметил, что по предварительным оценкам соотношение продовольственных классов и кормовой пшеницы в урожае пшеницы 2018 году составит 55/45.

Как сообщал "УРА-Информ", аграрии продолжают собирать ранние зерновые и бобовые. Уже собран урожай с площади в семь миллионов гектар. Намолочено более 22 миллионов тонн зерна в том числе озимая и яровая пшеница, ячмень, горох, рожь и овес. При этом, в 23 областях продолжается уборка озимого рапса.


Поделиться
Читайте также:
 
Евросоюз поможет Украине возродить Донбасс ОгоЯкіЛюди: презентация нового журнала "Emotion Magazine" - ВИДЕО Усик встретится с Беллью в Великобритании В Украине выросли тарифы на хранение газа в ПХГ
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив