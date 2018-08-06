В МинАПК улучшили прогноз по урожаю пшеницы

Такие прогнозы озвучило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Как написал на своей странице в Фейсбук и.о. заместителя министра Максим Мартынюк, накануне ведомство получило оперативную информацию из регионов о текущем урожая пшеницы и его продовольственной составляющей.

Чиновник отметил, что по предварительным оценкам соотношение продовольственных классов и кормовой пшеницы в урожае пшеницы 2018 году составит 55/45.

Как сообщал "УРА-Информ", аграрии продолжают собирать ранние зерновые и бобовые. Уже собран урожай с площади в семь миллионов гектар. Намолочено более 22 миллионов тонн зерна в том числе озимая и яровая пшеница, ячмень, горох, рожь и овес. При этом, в 23 областях продолжается уборка озимого рапса.