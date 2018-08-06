13:56 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине задумались об остановке ж\д сообщения с Россией

Украина рассматривает вариан остановки железнодорожного сообщения с Россией. Такой вариант действий сейчас рассматривает Кабинет министров.

В Кабмине задумались об остановке ж\д сообщения с Россией

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает ТСН.

В 2017 году одно из российских экономических изданий со ссылкой на свои источники в украинском Кабмине писало, что наша страна якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.

Однако тогда в "Укрзализныце" опровергли эту информацию.

Как сообщал "УРА-Информ", уже в 2018-2019 годах тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах. Так, согласно постановлению, тарифы на грузоперевозки также могут возрастать на 25% ежегодно в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20%.


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