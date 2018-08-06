Цены на нефть пошли вверх, но уже без паники

Отметим, что стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.15 по киевскому времени увеличилась на 15%. При этом, в пятницу контракты подешевели до 73,21 долларов за баррель.

В свою оцередь цена на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,20 долларов.

Кстати, по итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене до 68,49 долларов за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у берегов японской префектуры Тиба загорелся нефтяной танкер.

Сообщается, что возгорание произошло в машинном отделении в момент, когда судно вошло в акваторию вблизи Японских островов. Для тушения огня к месту происшествия направлены четыре катера и вертолет, а также медики и сотрудники береговой охраны префектуры.