06:00 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рост экономики Украины тормозит трудовая миграция, - НБУ

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.

Рост экономики Украины тормозит трудовая миграция, - НБУ

Уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

Согласно документу, один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда, - считают эксперты НБУ.

По их мнению, трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности, - говорится в отчете НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 2 августа, объявил аукцион по продаже валюты. При этом регулятор увеличил заявку до 100 миллионов долларов. Как сказано веб-сайте центробанка, конкурентные заявки принимаются до 12:30.


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