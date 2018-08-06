12:15 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в понедельник вырос до 27,44 гривен

В обменных пунктах Украины в понедельник, 6 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек.

Наличный доллар в понедельник вырос до 27,44 гривен

Наличный евро набрал восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,44 гривен, а евро можно купить по 31,88 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,60 - 27,43, продажи 27,32 - 27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,1026, продажи - 27,4451 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,75, продажи - 31,65 - 32,33 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2383, продажи - 31,8804 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,255, продажи - 4,200 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,956, продажи 4,346 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 6 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2709.2701 грн;

100 евро - 3139,5022 грн.


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