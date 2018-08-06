07:29 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МЭРТ прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до 12,8 тысяч гривен

На протяжении ближайших трех лет рост заработных плат с учетом инфляции составит 6,4%.

МЭРТ прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до 12,8 тысяч гривен

Предполагается повышение уровня минимальной заработной платы в течение всего прогнозируемого периода. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном в воскресенье, 5 августа, на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Так, по данным ведомства, в среднесрочной перспективе будет происходить рост номинальной среднемесячной заработной платы, которая в 2021 году прогнозируется на уровне 12 835 гривен. При этом в 2019 году - 10 129 гривен.

Кроме этого, с 1 января 2019 будет происходить внедрение нового принципа начисления денежного довольствия военнослужащих. Также будет проводиться реформирование системы оплаты труда государственных служащих, - рассказали в министерстве, добавив, что

такие темпы роста позволят 2021 превысить показатели 2013 более чем на 30%, в основном благодаря реформе оплаты труда с 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в МЭРТ считают, что до конца реальный уровень минимальной заработной платы вырастет на 18 процентов.


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