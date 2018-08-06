10:32 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет более четырех миллиардов евро

Украина каждый год из-за коррупции на таможне теряет более четырех миллиардов евро.

Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет более четырех миллиардов евро

Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в два раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка. Такие данные после расследования коррупции на украинской таможне, проведенным немецким изданием Sьddeutsche Zeitung, опубликовала Deutsche Welle.

Как сообщается в понедельник утром, 6 августа, издание опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин.

В частности, на товарах, которые ввозят в страну, в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала.

Таким образом, только на одной партии груза государство теряет тысячи евро.

Издание также утверждает, что в коррупционных схемах на таможне участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции, - пишет издание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины намерен предложить Верховной раде вернет в Украину уголовную ответственность за контрабанду. На следующей неделе соответствующий законопроект будет внесен в парламент. Об этом в понедельник вечером, 25 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


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