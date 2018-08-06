12:31 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200657:roman_z

Евросоюз поможет Украине возродить Донбасс

Правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили два миллиона долларов на восстановление Донбасса.

Евросоюз поможет Украине возродить Донбасс

Деньги будет распределять Всемирный банк.

В связи с этим Президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук поприветствовал готовность Евросоюза присоединиться к восстановлению освобожденных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее глава Правительства Владимир Гройсман завлял, что восстанавливать Донбасс нужно комплексно, а не браться за отдельные проекты.

А вот вице-президент Еврокомиссии и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов делать больше в направлении восстановления Донбасса.

Как сообщал "УРА-Информ", решение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре. Оно будет зависеть от позиции международных партнеров Украины по этому вопросу.


Поделиться
Читайте также:
 
ОгоЯкіЛюди: презентация нового журнала "Emotion Magazine" - ВИДЕО Усик встретится с Беллью в Великобритании В Украине выросли тарифы на хранение газа в ПХГ В Индийском океане произошло землетрясение
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив