Евросоюз поможет Украине возродить Донбасс

Деньги будет распределять Всемирный банк.

В связи с этим Президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук поприветствовал готовность Евросоюза присоединиться к восстановлению освобожденных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее глава Правительства Владимир Гройсман завлял, что восстанавливать Донбасс нужно комплексно, а не браться за отдельные проекты.

А вот вице-президент Еврокомиссии и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов делать больше в направлении восстановления Донбасса.

Как сообщал "УРА-Информ", решение о продлении закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре. Оно будет зависеть от позиции международных партнеров Украины по этому вопросу.