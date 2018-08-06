11:59 06.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Доходы местных бюджетов выросли почти на четверть - Минфин

Доходы общего фонда местных бюджетов Украины за первые полгода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,6%, или на 24,285 миллиардов гривен.

Доходы местных бюджетов выросли почти на четверть - Минфин

На сегодняшний день доходы составляют 127,040 миллиардов гривен. Такие данные в понедельник, 6 августа, опубликованы на сайте Министерства финансов.

По данным ведомства, за этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 180,874 миллиардов гривен, что составляет 96,1% от предусмотренных росписью ассигнований.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, на 31%, до 192 миллиардов гривен, а в 2016 году – на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривен.


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