Депутаты предложили обложить налогом электронные сигареты

Об этом сообщает ЛИГА.net.

Ранее в проекте документа, обнародованном на сайте верховной рады, предлагалось запретить продажи е-сигарет и заправочных контейнеров к ним лицам, а не достигшим 18 лет. В этом же документе содержится норма о обложения акцизным налогом жидкостей к электронным сигаретам.

Кроме того, законопроектом предлагается законодательно определить понятие "сигары", "сигариллы", "маленькие сигары" и установить запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним, требования к маркировке электронных сигарет и выведение электронных сигарет на рынок.

Как сообщал "УРА-Информ", в ближайшее время цены на алкоголь и табак существенно возрастут. Повышение стоимости этой продукции будет продолжаться до 2026 года включительно. Это было одним из условий договора об ассоциации Украины с ЕС, сообщили в Минэкономразвития.