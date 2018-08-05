14:55 05.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине проходят памятные акции, приуроченные ко Дню жертв "Сталинских репрессий"

Сегодня, 5 августа, в Украине проходят поминальные акции, приуроченные ко дню памитя жертв "Большого террота" 1937-1939 годов. Об этом говорится на сайте Института нацпамяти Украины. 

В Украине проходят памятные акции, приуроченные ко Дню жертв

Церемониальные мероприятия и литургии прошил в Покровской церкви на Подоле. Ближе к 14:00 в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" пройдут акции, посвященные погибшим и пострадавших в ходе репрессивной кампании, начавшиеся в период утверждения тоталитарной власти в СССР.

Напомним, что массовые расстрелы, убийства, депортации и заключения проходили в СССР под знаком "борьбы с вредителями и прочими антибуржуазными элементами". В историографии "Большой террор" это кампания массовых репрессий развернутая Советским союзом в 1937-38 годах по инициативе руководства союза и Сталина

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня профессиональный праздник отмечают представители Военно-воздушных сил Украины. С именитой датой наших летчиков и всех, кто связан с небом поздравил украинский генерал армии Украины Виктор Муженко. 


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