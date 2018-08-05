21:59 05.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина поднялась на 66 месте в рейтинге Всемирного банка по индексу логистической эффективности

Страна оказалась на 66 строчке среди 160 стран мира по показателю логистической эффективности по версии Всемирного банка. Об этом в воскресенье, 5 августа, в своем Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Украина поднялась на 66 месте в рейтинге Всемирного банка по индексу логистической эффективности

По его словам, Всемирный банк признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности. По сравнению с рейтингом 2016 года, Украина улучшила результат на 14 позиций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 августа 2018 года, международная ассоциация воздушного транспорта составила рейтинг безвиза. Украина заняла четвертое место среди стран бывшего СССР.

В частности, Украина среди стран бывшего СССР опередила всех, кроме членов Евросоюза - паспорта Латвии и Литвы дают возможность посетить без оформления виз до 179 стран, а Эстонии - до 178. Ниже Украины, чей паспорт дает возможность путешествовать без виз в 128 стран, разместились Молдова - 121, Россия - 118, Грузия - 112.


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