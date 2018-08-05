Украина хочет ввести санкции против черноморских портов России, - Омелян

Министерство инфраструктуры совместно с европейскими партнерами разрабатывает возможности, которые бы предусматривали ограничение заходов судов с европейской регистрацией. Об этом в воскресенье, 5 августа, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, одновременно идет работа с западными партнерами, для того чтобы аналогичные санкции были приняты в отношении российских черноморских портов по ограничению судозаходов для них.

Мы сейчас прорабатываем все сценарии, вплоть до того, чтобы просто ограничить судозаход с европейской регистрацией, - сказал он, комментируя ситуацию с задержками Россией судов в районе Керченского пролива.

Министр также отметил, что по итогам первого полугодия количество заходов в Бердянский и Мариупольский морские порты снизилось на около 10%, а убытки насчитывают сотни миллионов гривен.

Вместе с тем Омелян заявил, что все морские порты работают в штатном режиме и ситуация в регионе стабильная.

Напомним, Министерство инфраструктуры заявило, что количество задержанных Россией для осмотра судов, следующих в/из украинских портов через Керченский пролив, составляет 148 единиц.

Как сообщал УРА-Информ, всего в период с 29 апреля 2018 года по 9 июля 2018 года Российская Федерация задержала для досмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море.