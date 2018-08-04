03:00 04.08.2018 | Политика | Новости
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В Венесуэле населению разрешили менять реалы на иностранную валюту

Конституционная ассамблея Венесуэлы отменила скандальное решение, ограничивающее населению доступ к иностранной валюте. Об этом передает DW.

В Венесуэле населению разрешили менять реалы на иностранную валюту

Таким образом, обычным гражданам будет позволено осуществлять переводы и получать их из-за границы. 

Напомним, что в конца 2004 года коммерческий обмен валюты был запрещен, а единственным органом, имеющим право менять валюту, был Центральный банк. Некоторые эксперты считают, что главным драйвером подобного судебного решения стало желание получение контроля правительства над денежными переводами из-за рубежа.

По последним прогнозам МВФ, уровень инфляции в Венесуэле в текущем году составит 1 млн процентов, экономика может обвалиться еще на десяток процентов, что может спровоцировать "силовое" столкновение с "левыми" группировками, которые долгие годы боролись с режимом Николаса Мадуро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса в попытке нарушения территориального суверенитета его государства.  


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