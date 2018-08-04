02:00 04.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200530:roman

В Украине в любой момент может "бахнуть" гиперинфляция - МЭРТ

По предварительным прогнозам Министерства экономического развития и торговли осенью курс доллара может достичь отметки в 29 гривен. Об этом говорится в отчете экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте МЭРТ.

В Украине в любой момент может

Ожидается, что сезонные колебания существенно повлияют на "здоровье" текущего курса национальной валюты. Уже этой осенью курс гривны к доллару составит 27,5 грн/доллар в 2018 году, в 2019 году - 28,2 грн/доллар, в 2020 году - 29,7 грн/доллар, в 2021 году - 30,4 грн/доллар.

А в  2019 году курс реально может установиться на уровне, прогнозируемом в 2015 году - 29,4 (±2) грн/доллар, в 2020 году - 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году - 30,7 (±2) грн/доллар. Стоит отметить, что подорожание доллара напрямую будет касаться и повышения цен в магазинах. 

При разработке прогноза было учтено положение ряда основных стратегических документов, в частности, среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и ряда других отраслевых стратегических программ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине происходит искусственная девальвация гривны правительством и Национальным банком.


Поделиться
Читайте также:
 
Усик не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны Игровая зависимость: простая забава или психическое расстройство "Динамо" с минимальным преимуществом разделался с донецким "Шахтером" Луценко назвал главную причину нападения на Гандзюк
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив