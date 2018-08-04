В Украине в любой момент может "бахнуть" гиперинфляция - МЭРТ

Ожидается, что сезонные колебания существенно повлияют на "здоровье" текущего курса национальной валюты. Уже этой осенью курс гривны к доллару составит 27,5 грн/доллар в 2018 году, в 2019 году - 28,2 грн/доллар, в 2020 году - 29,7 грн/доллар, в 2021 году - 30,4 грн/доллар.

А в 2019 году курс реально может установиться на уровне, прогнозируемом в 2015 году - 29,4 (±2) грн/доллар, в 2020 году - 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году - 30,7 (±2) грн/доллар. Стоит отметить, что подорожание доллара напрямую будет касаться и повышения цен в магазинах.

При разработке прогноза было учтено положение ряда основных стратегических документов, в частности, среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и ряда других отраслевых стратегических программ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине происходит искусственная девальвация гривны правительством и Национальным банком.