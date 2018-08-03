20:49 03.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцам стоит приготовиться к резкому скачку цен на молоко

В сентябре 2018 года в Украине резко вырастут цены на молоко и молочные продукты. 

Украинцам стоит приготовиться к резкому скачку цен на молоко

Об этом свидетельствуют данные компании ProAgro Information Company.

Сообщается, что в середине этого месяца начнет дорожать закупочная цена на молоко. Уже в сентябре-октябре это заставит производителей молоко пересмотреть цены на собственную продукцию.

Таким образом, постепенный рост цен на молочные продукты будет иметь место, особенно, если мы говорим о качественных молочных продуктах. Однако, не стоит забывать о росте сопряженных с молочным промыслом продуктах, таких как сыры, твороги, йогурты и сливочное масло, которые также, вероятно, наберут 3-4 процента в цене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина выбилась в лидеры производителей молока в Восточной Европе. Основными покупателями украинской сыро-молочной продукции остаются Румыния, Молдова, Чехия, Словакий и Польша.


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