Украинцам стоит приготовиться к резкому скачку цен на молоко

Об этом свидетельствуют данные компании ProAgro Information Company.

Сообщается, что в середине этого месяца начнет дорожать закупочная цена на молоко. Уже в сентябре-октябре это заставит производителей молоко пересмотреть цены на собственную продукцию.

Таким образом, постепенный рост цен на молочные продукты будет иметь место, особенно, если мы говорим о качественных молочных продуктах. Однако, не стоит забывать о росте сопряженных с молочным промыслом продуктах, таких как сыры, твороги, йогурты и сливочное масло, которые также, вероятно, наберут 3-4 процента в цене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина выбилась в лидеры производителей молока в Восточной Европе. Основными покупателями украинской сыро-молочной продукции остаются Румыния, Молдова, Чехия, Словакий и Польша.