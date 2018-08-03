Украинцам стоит приготовиться к резкому скачку цен на молоко

В сентябре 2018 года в Украине резко вырастут цены на молоко и молочные продукты.
Об этом свидетельствуют данные компании ProAgro Information Company.
Сообщается, что в середине этого месяца начнет дорожать закупочная цена на молоко. Уже в сентябре-октябре это заставит производителей молоко пересмотреть цены на собственную продукцию.
Таким образом, постепенный рост цен на молочные продукты будет иметь место, особенно, если мы говорим о качественных молочных продуктах. Однако, не стоит забывать о росте сопряженных с молочным промыслом продуктах, таких как сыры, твороги, йогурты и сливочное масло, которые также, вероятно, наберут 3-4 процента в цене.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина выбилась в лидеры производителей молока в Восточной Европе. Основными покупателями украинской сыро-молочной продукции остаются Румыния, Молдова, Чехия, Словакий и Польша.