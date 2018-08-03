19:15 03.08.2018 | Экономика | Новости
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Под санкции США попал еще один российский банк

Соединенные Штаты Америки расширили санкционные списки в отношении КНДР.

Под санкции США попал еще один российский банк

В документ добавили физическое лицо из России, коммерческий банк "Агросоюз", зарегистрированный в РФ, а также еще одну китайскую и одну северокорейскую организацию.

Об этом сообщил в пятницу Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США, передает ТАСС.

Ранее, в США группа сенаторов внесла в Конгресс законопроект, который, по их мнению, должен усилить давление на Россию в ответ на вмешательство в выборы США, а также действия Москвы в Сирии и Крыму.

Как сообщал "УРА-Информ", сенаторы США в четверг, 2 августа, представили новый пакет санкций против России. Так, члены Сената Конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение новый пакет санкций в отношении России. Как отмечается, законопроект предусматривает как персональные санкции, так и ограничения на инвестиции в энергетику.


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