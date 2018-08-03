11:58 03.08.2018 | Экономика | Новости
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Нефть Brent превысила 73 доллара за баррель

В пятницу днем, третьего августа, фьючерсы на нефть североморской марки Brent находятся выше отметки в 73 доллара за баррель. 

Нефть Brent превысила 73 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 11:46 цена барреля нефти Brent находилась на уровне 73,22 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как отметили аналитики биржевых торгов, цены на нефть стабилизировались на фоне сообщений о том, что Иран готовится к масштабным военным учениям в Персидском заливе. Предполагается, что в них будут участвовать до 100 кораблей и катеров, а также воздушные части и береговые ракетные батареи.

К слову, эксперты нефтяного рынка оценивают подготовку учений как демонстрация возможности перекрыть Ормузский пролив.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудничество между картелем и Москвой значительно возросло за последние два года. Сокращение квот на добычу, решение о котором было принято в конце 2016 года, принесло после периода падени цен на нефть ожидаемую перемену на рынке. Кремлю стало значительно легче планировать бюджет на фоне роста цен на энергоресурсы.


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