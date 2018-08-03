Нацбанк на пятницу укрепил гривну

100 долл - 2701.1867 грн;

100 евро - 3137,9686 грн;

При этом регулятор установил на 3 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1057.426661;

Серебро - 13.439300;

Платина - 716.472562;

Палладий - 805.054643

.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 2 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2696.2130 грн;

100 евро - 3153,4907 грн;

Как сообща УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.