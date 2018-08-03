17:34 03.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минэкономики дал прогноз по курсу доллара до конца года

Согласно ожиданиям МЭРТ, к концу 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 грн. за доллар.

Минэкономики дал прогноз по курсу доллара до конца года

Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, который опубликован на сайте Минэкономразвития.

При этом, согласно первому сценарию, который предлагается принять в качестве базового, в среднем за год обменный курс гривны к доллару составит 27,5 грн за доллар в 2018 году, в 2019 году - 28,2 грн за доллар, в 2020 году - 29 7 грн за доллар, в 2021 году - 30,4 грн за доллар.

Как сообщал "УРА-Информ", в НБУ назвали краткосрочные риски для курса гривны. Краткосрочными рисками для курса национальной валюты на сегодняшний день являются изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по государственному долгу.


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