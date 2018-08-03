18:14 03.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Из Крыма сбежали последние западные отельеры

Американская компания Best Western Hotels & Resorts, последняя западная сеть отелей в Крыму, ушла из оккупированного полуострова в результате действия санкций.

Из Крыма сбежали последние западные отельеры

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух работников отеля сети в Севастополе.

The Best Western Sevastopol Hotel - здание советской эпохи на пристани в порту Севастополя - была одной из немногих признаков присутствия международного бизнеса, оставшейся после аннексии 2014 года.

Другие крупные бренды, среди которых McDonald's Corp и Radisson Hotels, уже ушли из Крыма.

Отель продолжает работать, однако уже не под брендом Best Western hotel - на сайтах бронирования жилья он называется Sevastopol Hotel and Spa.

Выход из Крыма Best Western демонстрирует тот факт, что даже через четыре года после введения санкций США и ЕС западные инвесторы до сих пор работали в Крыму, однако вынуждены покидать полуостров из-за санкций.

Они предусматривают запрет на инвестиции в Крым, запрет бизнес-операций с фигурантами черных списков и запрет западным компаниям проводить средства через крымские банки.


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