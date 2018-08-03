11:08 03.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт яблок из Украины установил рекорд за последнее пять лет

В сезоне 2017/18 украинские производители яблок отгрузили на внешний рынок 40,9 тыс. тонн фруктов. Таким образом, экспорт продукции стал в 3,2 раза больше, чем в предыдущих сезонах.

Экспорт яблок из Украины установил рекорд за последнее пять лет

Об этом рассказали аналитики EastFruit.

По их сведениям, с прошлого года объем поставок на внешний рынок вырос в 3,2 раза. При этом, в текущем году почти половина рекордного объема (20,2 тысяч тонн) было отгружено на рынок Беларуси. Стоит отметить, что эта страна за год увеличила закупки украинских яблок сразу в 2,1 раза.

В свою очередь второе место заняла Молдова с долей в 19,5%. Так, молдавские компании в сезоне 2017/18 импортировали около 8 тысяч тонн яблок из Украины.

В ТОП-3 также вошла и Австрия, которая импортировала 6,6 тысяч тонн фруктов. Эта страна закупала яблоки исключительно в качестве сырья для дальнейшего производства яблочного концентрата.

Далее в рейтинге идут Венгрия (1,7 тысяч тонн) и Швеция (1,2 тысяч тонн) с долями 4% и 3% соответственно.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", экспорт украинской продукции и услуг в сторону Нидерландов за прошлый 2017 год составил более 1,8 млрд долларов, что означает его поднятие на 61,7% сравнительно с предыдущим 2016 годом.


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