13:58 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Задержка в выплатах пенсий произошла не по вине Пенсионного фонда, - Розенко

По итогам расследования, которое проводится по задержке выплат пенсий в июле, предстоит выяснить реальную причину этой ситуации.

Задержка в выплатах пенсий произошла не по вине Пенсионного фонда, - Розенко

 

 

 

В частности нужно установить, почему Пенсионный фонд, который вовремя обратился за предоставлением денег, их не получил. Об этом в четверг, 2 августа заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его словам, задержка произошла не по вине Пенсионного фонда, поскольку он в этой ситуации является своего рода кассой, куда поступают средства, которые сразу выплачиваются людям. ПФУ не занимается бизнесом или управлением средств.

Определенные разрывы в кассовых расчетах происходят из-за механизма поступления средств в Пенсионный фонд, но это не является кризисной ситуацией. Это стандартная ситуация, которая всегда решалась благодаря взаимодействию в треугольнике Минсоцполитики-Минфин-Госказначейство, - пояснил Розенко, добавив, что необходимо основательно разобраться почему сейчас в этом треугольнике не было вовремя принято решение.

Вместе с тем Розенко убежден, что после расследования будут сделаны выводы и до конца года никаких задержек с пенсиями в Украине.

Напомним, 1 июля 2018 года Казначейство перечислило Пенсионному фонду на выплату пенсий и проведения других расходов 110,4 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил до конца текущей недели урегулировать сложившуюся ситуацию с выплатами пенсий в регионах.


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