18:51 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В системе Приват теперь можно рассчитываться карточками любых банков

Система интернет-банка Приват24 доступна для держателей карт любого банка мира, а не только ПриватБанка.

В системе Приват теперь можно рассчитываться карточками любых банков

Об этом говорится в сообщении на сайте финучреждения.

Как отмечается, ПриватБанк приглашает пользователей веб-версии Приват24 присоединиться к тестированию нового поколения интернет-банка, который, в частности, получила новый дизайн.

В сообщении сказано, что новый Приват24 построен по принципу привычного супермаркета. Заходя на сайт, можно набрать в корзину все необходимые услуги и платежи, а завершить покупки авторизацией с карточками любого банка.

Так, уже сейчас без авторизации в новом Приват24 доступны переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона и коммунальные платежи.

Как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины в четверг, 2 августа, объявил аукцион по продаже валюты. При этом регулятор увеличил заявку до 100 миллионов долларов.


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