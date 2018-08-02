14:56 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине считают, что востановление Крыма после захватчиков растянется на десятилетие

Восстановление экосистемы в аннексированном Крыму произойдет не раньше чем через 10 лет.

В Кабмине считают, что востановление Крыма после захватчиков растянется на десятилетие

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает Укринформ.

Экология Крыма находится в состоянии, близком к катастрофическому, после сильной засухи, вызванной нехваткой воды.

Украинские спутники показывают, что на сегодняшний день 70% зеленого покрова степного Крыма либо полностью исчезло, либо не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году. Грымчак заявил, что сейчас ученые и экологи сравнивают снимки минувших лет и нынешние. На них четко видно, что что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось.

Чиновник отметил, что на полуострове умирают виноградники, лесополосы и плодовые сады. Количество посевных площадей тоже ощутимо сократилось. Кроме того, в Крыму продолжает ухудшаться качество почвы.

Как сообщал "УРА-Информ", аграрии аннексированого Россией Крыма завершают уборку зерновых, ожидаемый урожай примерно на 500 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году. Прогнозируется, что валовой сбор составит около 816 тыс. тонн. Причиной снижения урожая стала засуха.


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