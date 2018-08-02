13:29 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрспирт" откроет по Украине сеть алкомаркетов

Госпредприятие "Укрспирт" открыло сеть магазинов отечественной алкогольной продукции "Национальный продукт".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так в Киеве открыли уже четыре магазина. В ближайшее время предприятие планирует расширить свою сеть по всей Украине.

При этом в "Укрспирте" напомнили, что компания в течение возобновила производство собственной водки которая с декабря 2017 года уже экспортируется в Германию.

В компании отметили, что в магазинах "Национальный продукт" будет представлена продукция более 150 отечественных брендов.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство экономического развития и торговли Украины несмотря на ежемесячное подорожание табачных и алкогольных изделий, намерено вновь повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.


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