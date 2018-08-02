22:55 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Судьи ВАКС будут получать до 100 тысяч гривен в месяц

Судьи Высшего антикоррупционного суда будут получать заработную плату в размере от 50 до 100 тысяч гривен ежемесячно.

Судьи ВАКС будут получать до 100 тысяч гривен в месяц

При этом размер должностных окладов и размер судейского вознаграждения в ВАКС определен в законе "О судоустройстве и статусе судей". Как сообщил в четверг, 2 августа, во время брифинга член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка, в этом суде два уровня.

Он будет работать и как суд первой инстанции - обычный местный суд, и как суд апелляционной инстанции. На сегодня размер должностных окладов и размер судейского вознаграждения в этих судах определен в законе "О судоустройстве и статусе судей". Это 25 минимальных размеров для трудоспособного лица.

Он также пояснил, что на заработную плату судей Высшего антикоррупционного суда могут влиять такие обстоятельства как судейская выслуга и наличие научной степени.

В среднем, для первой инстанции - это будет около 50 тысяч гривен. Для апелляционной - около 100 тысяч гривен, - добавил член ВККСУ.

Напомним, на должности судей в Высший антикоррупционный суд претендуют 16 кандидатов на место.

Как сообща УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который открывает пути к созданию и функционированию Высшего антикоррупционного суда.


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