Судьи ВАКС будут получать до 100 тысяч гривен в месяц

При этом размер должностных окладов и размер судейского вознаграждения в ВАКС определен в законе "О судоустройстве и статусе судей". Как сообщил в четверг, 2 августа, во время брифинга член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка, в этом суде два уровня.

Он будет работать и как суд первой инстанции - обычный местный суд, и как суд апелляционной инстанции. На сегодня размер должностных окладов и размер судейского вознаграждения в этих судах определен в законе "О судоустройстве и статусе судей". Это 25 минимальных размеров для трудоспособного лица.

Он также пояснил, что на заработную плату судей Высшего антикоррупционного суда могут влиять такие обстоятельства как судейская выслуга и наличие научной степени.

В среднем, для первой инстанции - это будет около 50 тысяч гривен. Для апелляционной - около 100 тысяч гривен, - добавил член ВККСУ.

Напомним, на должности судей в Высший антикоррупционный суд претендуют 16 кандидатов на место.

Как сообща УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который открывает пути к созданию и функционированию Высшего антикоррупционного суда.