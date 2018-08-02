15:35 02.08.2018 | Экономика | Новости
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"Северный поток-2" запустят в обход Дании

Компания Nord Stream 2, которая управляет проектом "Северный поток - 2", придумала, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией.

Об этом сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Лейтнер, сообщает ТАСС.

Эта компания уже разработала альтернативный маршрут. Для Nord Stream не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта - она ​​составляет € 9,5 млрд.

Стоит отметить, что Дания - последнее государство, которое должно было разрешить прокладку второй ветки "Северного потока". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия.

Как сообщал "УРА-Информ", заместитель государственного секретаря США Джон Салливан рассказал, что американское правительство по-прежнему считают вторую нитку "Северного потока" политическим проектом, который не стоит завершать.


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