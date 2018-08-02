Сенат США утвердил выделение Украине 250 миллионов долларов

В нем, в частности, Сенат санкционирует выделение Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности. Как сообщила пресс-служба посольства Украины в США на своей страничке в Facebook, 50 миллионов из указанной суммы должно быть направлены на летальные виды вооружений.

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участию в программах обмена информацией", - говорится в сообщении посольства

Государственному департаменту поручили представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности для поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее выделение 250 миллионов долларов помощи Украине в сфере безопасности поддержала нижняя палата Конгресса США.