12:31 02.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Проливные дожди подняли цены на лук

Лук подорожал почти на 20% из-за сильных дождей.

Проливные дожди подняли цены на лук

Об этом сообщает "АПК-Информ".

Продажа ранних сортов лука уже завершилась, тогда как к сбору более позднего лука аграрии не могли приступить из-за сильных дождей которые заливали Украину.

Так, по данным ежедневного мониторинга агентства, с начала текущей недели лук в Украине подорожал в 1,2 раза. Сегодня фермеры южного региона уже ведут отгрузки по шесть - шесть с половиной грн/кг. Для сравнения: неделю назад цены на лук стартовали от пяти грн/кг.

Кроме активного спроса, подорожание лука провоцирует также весьма ограниченное предложение качественной продукции. Из-за сильных дождей в последние несколько недель на полях начали стремительно развиваться грибковые заболевания. При этом производители не имели возможности провести своевременную обработку из-за избытка влаги на полях.

В результате большинство производителей приостановили дальнейшую продажу продукции, а некоторые фермеры и вовсе приняли кардинальное решение перепахать луковые поля.

Как сообщал "УРА-Информ", урожай арбузов и дынь увеличится в Украине увеличится. В частности в этом году на Херсонщине прогнозируют увеличение роста производства арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом на 235 тысяч тонн.


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